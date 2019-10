Norbert Hofer erntet Spott für Hundeohren-Video

Der FPÖ-Chef Norbert Hofer wollte seinen Followern mit einem Video auf Tic Toc eigentlich nur ein schönes Wochenende wünschen. Stattdessen hagelt es Spott.

User machen sich lustig

Norbert Hofer hat schon seit Längerem einen Tic Toc-Account, der bisher aber unauffällig blieb. Mit seinem neuesten Video, das auch auf Reddit aufgetaucht ist, sorgte der FPÖ-Chef aber nun für Aufregung, bei dem er mit Hundeohren, einer Hundenase und geschminkten Augen zu sehen ist.Nicht nur auf Tic Toc selbst machen sich die Nutzer über Norbert Hofer lustig. Auch im Reddit-Thread hagelt es Spott für den Politiker. So schreibt ein User "Bitte erschlagt es bevor es Eier legt (sic!)", worauf ein anderer noch "Und rechnet die Spesen illegal ab" als Antwort darauf schreibt.Ein weiterer User sieht einen Zusammenhang zwischen den Social Media Auftritten des ehemaligen FPÖ-Chefs Hein Christian Strache. "Passt eh. Der HC ist seinem Facebook-Geschreibsel nach eine 14-jährige Influencerin gefangen im Körper eines 50jährigen. Und die Partei hat halt nur eine Influencerin vertragen, nun da der HC weg ist, kann der Norbert zeigen, was für eine hippe präpubertäre Influencerin in ihm steckt.""Zur gleichen Zeit wie Van der Bellen mit 'neues Hundeglück in der Hofburg' die Runden macht... Als wäre 'Hund vom VdB' der Plan B vom Hofer um in die Hofburg zu kommen...", schreibt ein Reddit-Nutzer und bekommt die Antwort: "Willst du etwa sagen, der VDB hat Hunde mehr lieb als der Norbsi? Das ist aber schon sehr gemein weil der Norbsi hat die Hunde wirklich sehr lieb. ganz dolle lieb sogar."