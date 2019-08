Kim Jong-un testet "nicht identifizierte Geschosse"

Provokation aus Nordkorea: Nachdem der US-Außenminister als "unverbesserliches Gift" bezeichnet wurde, hat das Land erneut seine Macht demonstriert.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas erneut zwei "nicht identifizierte Geschosse" abgefeuert. Die Geschosse seien vor der Ostküste des Landes im Meer gelandet, meldete das südkoreanische Militär am Samstag.



Das Präsidialamt in Seoul berief ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats ein. Die Agentur berief sich auf das südkoreanische Militär. Die japanische Küstenwache erklärte, sie habe den Abschuss ballistischer Raketen aus Nordkorea registriert.







Am Freitag hatte Pyongyang US-Außenminister Mike Pompeo als "unverbesserliches Gift" bezeichnet. Pompeo hatte zuvor betont, die USA würden Nordkorea weiterhin mit "härtesten" Sanktionen belegen, bis das Land atomar abrüste.



Machtdemonstration seitens Nordkorea



Nordkorea hatte zuletzt vergangene Woche einen Test durchgeführt. Das Regime sprach dabei von der Erprobung einer "neuen Waffe". Diese wurde nicht näher beschrieben.



Bereits in den Wochen zuvor hatte Nordkorea laufende Militärmanöver der USA mit Südkorea zum Vorwand genommen, mehrere Raketentests durchzuführen. Darunter befanden sich nach südkoreanischen Angaben auch ballistische Raketen, deren Test dem Land durch Uno-Resolutionen untersagt sind.







Seoul hatte die Tests des abgeschotteten Nachbarlandes zuletzt als "Machtdemonstration" gegen die gemeinsamen Militärmanöver mit den USA gewertet. US-Präsident Donald Trump äußerste sich bisher zurückhaltend. Er setzt darauf, dass Kim Jong Un, mit dem er sich seit Juni 2018 bereits dreimal getroffen hat, die Verhandlungen über eine Abrüstung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms wiederaufnehmen will. (roy/sda/afp)