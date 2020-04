Noriaki Kasai redet mit 47 schon von Olympia 2022

Mit 47 Jahren gilt Japans Noriaki Kasai ohnehin schon als Skisprung-Phänomen. Der Routinier denkt noch immer nicht ans Karriereende.

Andreas Goldberger ist 2005 als ORF-Experte und Kameraspringer im Einsatz. Seit 15 Jahren bestreitet der Skiflug-Weltmeister keine Bewerbe mehr. Was das mit Noriaki Kasai zu tun hat? Beide sind 47 Jahre alt. Der Japaner springt immer noch.Wer glaubt, dass der "Flug-Saurier" nach dem vorzeitigen Saisonende wegen der Coronavirus-Pandemie nun endgültig genug hat, der irrt. Kasai will weiterspringen.Er denkt sogar schon an seine Olympia-Teilnahme 2022 in Peking. Das verriet er dem Portal "hochi.news" aus seiner Heimat.Kasai wird zitiert: "Ich will meine Leistungsfähigkeit zeigen und in den Weltcup zurückkehren im Hinblick auf die Teilnahme an meinen neunten Olympischen Spielen in Peking."Das ist umso bemerkenswerter, weil sich in der abgelaufenen Saison zum ein deutlicher Form-Abstieg bemerkbar machte. Er verpasste die Teilnahme an der Vierschanzentournee, sprang das ganze Jahr nur hinterher.Er habe aber Ziele, deshalb sei keine Zeit verschwendet. "Ich werde weiterkämpfen." Vorerst gilt sein Kampf aber dem Coronavirus. Ehefrau Reina beugt mit knoblauchreichem Essen vor, um das Immunsystem der beiden zu stärken.