Norweger feiern Haaland mit verrücktem Kurz-Clip

Ein norwegischer TV-Sender feiert den Rekord von Bullen-Star Erling Braut Haaland mit einem schrägen Clip, in dem auch Messi und Ronaldo vorkommen.

Ein 19-Jähriger erobert die Fußball-Welt. Erling Braut Haaland verlor mit Salzburg am Mittwochabend in der Champions League gegen Napoli mit 2:3. Der Norweger erzielte beide Tore.Nach drei Gruppenspielen hält das Stürmer-Wunderkind bei unglaublichen sechs Toren. Das ist der beste Wert in der Geschichte des Bewerbs. Vor Haaland gelang das keinem Kicker in seinen ersten drei Spielen in der Königsliga.Haaland ist außerdem der erste Teenager seit Karim Benzema (31, Real Madrid), der in jedem seiner ersten drei Matches mindestens ein Tor erzielte.In Norwegen ist längst ein riesiger Hype um das große Talent entbrannt. Eine Zeitung streamt alle Salzburg-Spiele mit dem jungen Teamspieler. Die TV-Station "TV 2 Sporten" setzt einen drauf.Der Sender bastelte einen kurzen Clip, fügte die Köpfe von Haaland und den Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ein. Heraus kam das schräge Werk, das weiter oben im Artikel zu sehen ist.