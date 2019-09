Nova Rock 2020 mit Korn und System of a Down

Die ersten Acts stehen fest! Das Festival findet von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf statt.

Achteinhalb Monate dauert es noch, bis das erste Gitarrenriff die burgenländische Stille zerreißt. Vor dem Einwintern der Campingausrüstung darf sich die Festival-Community aber noch über die ersten bestätigten Acts des Nova Rock 2020 freuen.Mit System of a Down steht bereits einer von vier Headlinern fest. Verzerrte Gitarren (von Metal-Core bis Punkrock) stehen auch bei Billy Talent, Korn, Disturbed, The Offspring, Social Distortion, Heaven Shall Burn, Black Veil Birds, Hot Water Music, Motionless in White, August Burns Red, Gloryhammer und Battle Beast auf dem Programm. Hip-Hop-Liebhaber dürfen sich auf Alligatoah, Finch Asozial, Greeen und den Salzburger Rapper Dame freuen.Das Nova Rock findet von Mittwoch, 10. Juni, bis inklusive Samstag, 13. Juni, in Nickelsdorf statt.