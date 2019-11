Nur 8 Tage Pause: Termin-Chaos wegen WM 2022

Am Samstag wird die Europameisterschaft 2020 ausgelost, doch schon jetzt sorgte die übernächste Großveranstaltung für Kopfzerbrechen. Die WM 2022 in Katar droht die internationalen Ligen ins Termin-Chaos zu stürzen.

Die Endrunde 2022 soll schon am 21. November angekickt werden. In der deutschen Bundesliga ist im WM-Jahr der letzte Spieltag am Wochenende von 11. bis 13. November angesetzt. Somit würde es unter anderem für den Großteil der ÖFB-Legionäre nur acht Tage Pause geben.Zudem müssten sich die meisten Kicker auch klimatisch sehr schnell umstellen. Vom kalten November geht's innerhalb von einer Woche auf "Wüsten-Temperatur".Bei der letzten WM 2018 in Russland hatten die Kicker aus den Spitzenligen knapp fünf Wochen Zeit zur Vorbereitung. Auch die Sommerpause im folgenden Jahr leidet an der Winter-WM: In Deutschland wird diese von acht auf sechs Wochen reduziert.Immerhin werden dafür zwei Länderspieltermine abgezogen.