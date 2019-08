Nura rappt in der Grellen Forelle in Wien

Die Berliner Sängerin tritt am 19. September 2019 in Wien auf.

Unter dem Motto "Allo Leute Tour 2019" ist Nura, nach ihrer zuletzt restlos ausverkauften Tournee mit SXTN, im September erstmals solo on the Road.Die Rapperin und Sängerin gab Ende 2017 mit der Single "Auf der Kippe" mit AchtVier ihr Solo-Debüt und ist spätestens seit ihrem Song "Chaya" keine Unbekannte mehr. Mit neuem Inhalt und Sound überzeugt sie ihre Fans – weg von den provokanten Rap-Texten, hin zu Trap und RnB. Und der Erfolg gibt ihr Recht: Im Dezember 2018 wurde sie als "Beste Künstlerin" mit der 1Live Krone ausgezeichnet.Nach Auftritten bei #wirsindmehr in Chemnitz und Modus Mio war Nura im Sommer 2019 im Line-up verschiedener Festivals zu finden (unter anderem beim kultigen "Splash!").Donnerstag, 19. September 2019Grelle Forelle, WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr(lfd)