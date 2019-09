81-Jähriger bei Sturz über Stiegen schwer verletzt

Am Sonntagvormittag konnten zwei "Heute"-Leserreporter eines Christophorus 9 beim Transport eines 81-Jährigen in Wien-Simmering beobachten.

Der Christophorus 9 konnte am Sonntagvormittag gegen 10.30 von zwei "Heute"-Leserreportern in der Etrichstraße in Wien-Simmering bei einem Einsatz beobachtet werden. Grund dafür war ein 81-jähriger Mann, der im Stiegenhaus gestürzt ist und sich dabei schwer verletzt hat.



Der Hubschrauber ist auf der Grünfläche gelandet und konnte den Mann nach 30 Minuten ins Wiener AKH fliegen. (rhe)