Bub (5) von Hund gebissen, ins Spital geflogen

Schwere Hunde-Attacke am Sonntag im Bezirk Hollabrunn: Ein kleiner Bub ist von einem Hund attackiert und verletzt worden. Der 5-Jährige wurde in das SMZ-Ost nach Wien gebracht.

Ein 5-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn hielt sich gegen 12.40 Uhr in Obritz (Gemeinde Hadres) in einem Innenhof gemeinsam mit den beiden Hunden seiner Großeltern auf.Bei den zwei Vierbeinern handelt es sich um einen einjährigen deutschen Schäferhund und eine zweijährige Staffodshire Bulldogge.Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte einer der beiden Hunde den Buben in einem unbeobachteten Moment attackiert haben. Das Tier biss den 5-Jährigen im Bereich des Nackens und verletzte ihn.Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das SMZ-Ost nach Wien geflogen.Die Hundebesitzerin ist im Besitz eines Sachkundeausweises für Hundeführer, berichtet die Polizei. Die Hundehalter wurden angezeigt.