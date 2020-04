ÖFB erlaubt Bundesliga-Saison bis Ende Juli

Die Bundesliga setzt einen weiteren Schritt zum Neustart. Der ÖFB hat einen Antrag abgesegnet, der eine Ausweitung der Spielzeit ermöglicht.

"Das ÖFB-Präsidium hat in seiner heutigen Sitzung dem Antrag der Österreichischen Fußball-Bundesliga insofern stattgegeben, dass die Bundesliga ermächtigt wird, aufgrund der Corona-Pandemie die Meisterschaft der Bundesliga in der Saison 2019/20 für den Fall der Notwendigkeit über den 30.06.2020 hinaus bis zum 31.07.2020 fortzusetzen", heißt es in einer Aussendung des ÖFB.Damit hat man für den Re-Start der Bundesliga mehr Zeit, muss nicht zwingend schon Mitte Mai loslegen.Liga-Vorstand Christian Ebenbauer atmet auf: "Ich bedanke mich bei allen Kollegen des ÖFB-Präsidiums für diesen schnellen Schulterschluss. Das neue Zeitfenster schafft neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen.""Im Sinne der Rechtssicherheit ist für Spiele im Juli die Zustimmung jener Spieler nötig, die zum 30-Mann Kader gehören und deren Verträge auslaufen. Darüber hinaus sind Themen wie Leihverträge und Transferfenster zu beachten, um die sportliche Integrität zu wahren. Bevor wir Termine für die aktuelle Meisterschaft beschließen können, ist zunächst einmal notwendig, ob und unter welchen Voraussetzungen die Regierung Mannschaftstrainings und Meisterschaftsspiele zulässt", gibt Ebenbauer via E-Mail-Statement zu bedenken.Die Klubs hatten zuletzt auch Sorgen geäußert, dass die hohe Frequenz an Geisterspielen für die Kicker eine gesundheitliche Gefahr darstellen könnte.Der Ball liegt aktuell bei der Regierung, die ein Konzept der Bundesliga auf Herz und Nieren prüft.