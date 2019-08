Vor 11 ' ÖFB-Stars gratulieren der Vienna zum Geburtstag

Happy Birthday! Am 22. August feiert der First Vienna Football Club seinen 125. Geburtstag. Da ließen es sich auch die ÖFB-Stars nicht nehmen, dem ältesten Fußballverein Österreichs Geburtstagsglückwünsche zu übermitteln.

In einem vom ÖFB getwitterten Video gratulierten David Alaba, Marko Arnautovic und Co. dem Döblinger Traditionsverein.



"Unglaublich, der älteste Verein, feiert schön", so der Bayern-Legionär in der Videobotschaft. China-Legionär Arnautovic erinnerte sich an seine Zeit bei der Vienna. "Gratulation. Ich weiß, was das für diesen Klub bedeutet. Weiterhin Gas geben und Leistung bringen", so der Shanghai-Kicker.



"125 Jahre Tradition. Ich hoffe natürlich, dass der Weg wieder nach oben geht, wo die Vienna auch hingehört", schloss sich auch Keeper Heinz Lindner an. Italien-Legionär Valentino Lazaro gratulierte auch zum Aufstieg in die Wiener Stadtliga.



Der älteste Fußballklub Österreichs wurde am 22. August 1894 offiziell gegründet. Die Vienna konnte sechs Mal den österreichischen Meistertitel feiern, zuletzt 1955, wurde drei Mal rot-weiß-roter Cupsieger (zuletzt 1937).



Auch der argentinische Ex-Weltmeister Mario Kempes, der 1986/87 bei der Vienna gekickt hatte, reiste zum blau-gelben Jubiläum extra nach Wien. (wem)