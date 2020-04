Offenbar Corona-Kranker will Frau vergewaltigen

Ein 23-jähriger Mann in Bochum hat Mittwoch versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Der Polizei zufolge besteht der Verdacht, dass der Täter mit dem Coronavirus infiziert ist.

Ein aufmerksamer Zeuge (25) und seine Mutter hatten Schreie einer Frau aus einem nahen Park in Bochum gehört und gesehen, wie ein Mann die Frau zu Boden riss und versuchte, sie zu vergewaltigen. Der 25-Jährige rannte herbei, worauf der Täter von seinem Opfer abließ und deutschen Medien zufolge die Flucht ergriff.Der Augenzeuge habe ihm nachgesetzt und ihn zu Boden gebracht. Schließlich eilte die alarmierte Polizei zu dem Tatort und nahm den Täter fest. Der 23-Jährige gab an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Ein Test steht noch aus, das Ergebnis gibt es am Freitag.Ein Polizeisprecher berichtete gegenüber Der Westen, dass "das Schlimmste" verhindert werden konnte. Sowohl die Frau als auch der Zeuge wurden bei dem Angriff des Mannes leicht verletzt. Das leicht verletzte Opfer, eine Mitte 40 Jahre alte Bochumerin, wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort untersucht.Der Täter befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.