Oldtimer-Rallye sorgt für Ringsperre

Tausende Fans werden erwartet, wenn am Wochenende die Vienna Classic Days rund 200 Oldtimer nach Wien holen. Sie cruisen Samstag und Sonntag durch die Stadt.

Zwei Tage Kult und Nostalgie versprechen die "Vienna Classic Days" in Wien. Das gesamte Wochenende werden Motoren und Walzermusik die Wiener Herzen entzücken. Rund 200 Autos aus über 100 Jahren Automobil-Geschichte rund um das Rathaus werden am Sonntag ab 9 Uhr erwartet. Highlight: Samstag: Parade auf der Wiener Ringstraße - ab 17.00, dafür wird der Ring gesperrt! Sonntag: Oldtimer-Picknick im Donaupark; ab 12.00.8:30 Erste Teilnehmer treffen beim Wiener Rathaus an und holen Roadbook, Startnummer und Aufkleber11 Uhr Start vor dem Wiener RathausHöhenstraße - Alte Donau - Donaustadt - Rathaus15 Uhr Walzer-Show der Profi-Tänzer (Tanzschule Watzek)17 Uhr Große Parade auf der Wiener Ringstraße (Achtung: Ring wird gesperrt)Ende der ersten Etappe im Schloss Neugebäude (Schloss von Kaiser Maximilian II. in Simmering)11:00 Start vor dem Wiener RathausHeldenplatz - Burgtor - Burgtheater - Ballhausplatz-Michaelerplatz - Herrengasse - Freyung - Richtung Donaupark12 Uhr Oldtimer-Picknick im Park beim Donauturm;Besucher können die Oldies vom Donauturm aus bestaunen, wie sie durch den Park cruisen.15 Uhr Finale mit Walzergesang und TanzSo sah das Ringstraßen-Rennen im Vorjahr aus:(no)