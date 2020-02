Opel Corsa schießt Lkw von Straße: Lenker tot

Ein tragischer Unfall schockt derzeit unsere slowenischen Nachbarn. Ein Kraftfahrer kam dabei ums Leben.

Acht Jahre Gefängnis drohen

Am Mittwochvormittag kam es im Süden von Ljubljana zu einem Unfall. Auf der A2 stadteinwärts kollidierte ein Pkw mit einem Lkw. Noch am selben Tag wurden die Aufnahmen der Autobahnkameras veröffentlicht.Ein 41-jähriger Slowene war mit seinem Opel Corsa auf der zweispurigen Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Laster auf der rechten Spur. Der Lkw wurde so wuchtig getroffen, dass er über die Betonleitwand schoss und einen 20 Meter tiefen Hang hinabstürzte. Der 53-jährige Fahrer aus Ungarn war auf der Stelle tot. Der Slowene kam ohne Verletzungen davon.Die Autobahn nach Österreich war bis 12.30 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt weiter. Der Opel-Lenker wird der Fahrlässigkeit verdächtigt. Ihm drohen bis zu acht Jahre Gefängnis.Die slowenische Autobahngesellschaft DARS veröffentlichte das Video, um zu zeigen, wie schnell es zu einem tödlichen Unfall kommen kann. Man wolle damit Bewusstsein schaffen, immer aufmerksam zu sein.