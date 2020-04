26.04.2020 15:14 Sohn drückte ab, da Mama über Single-Leben spottete

Florian H. (46) soll in der Nacht auf Samstag seine 81-jährige Mutter erschossen haben – mit zwei Schüssen aus einer kleinkalibrigen Flobert 22, direkt in den Kopf. Am Sonntag wurde die Untersuchungshaft über den Verdächtigen verhängt.