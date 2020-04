ORF-Mann Pariasek vermisst Ski-Star Hirscher

Das weltweit grassierende Coronavirus hat den Sport komplett zum Erliegen gebracht. Davon betroffen ist auch ORF-Starmoderator Rainer Pariasek, der Marcel Hirscher vermisst.

Kein Ski-Weltcupfinale, keine Fußball-Bundesliga, keine Europameisterschaft und keine Olympischen Spiele. Die Sportwelt steht still. Damit auch die Berichterstattung.Für Pariasek hat die Corona-Zwangspause auch positive Aspekte. "So lange war ich noch nie bei meiner Frau und den Kindern", erzählte der ORF-Starmoderator demTrotzdem hofft auch der 56-Jährige, dass der Sport bald wieder Fahrt aufnimmt. "Der Sport ist jetzt nicht das Allerwichtigste, wird aber bald wieder eine wichtige Funktion haben. Ich sehe den Sport fast als Kulturgut an, Sport gehört, aktiv und passiv, zur österreichischen Kultur."Vor allem das Comeback der Bundesliga kann Pariasek kaum erwarten. "Vielleicht kann die Liga Mitte, Ende Mai fortgeführt und sogar beendet werden. Geisterspiele sind wohl das geringere Übel und besser, als wenn es gar nichts mehr geben würde."Ähnlich wie den Fußball vermisst der ORF-Chefanchor auch Ski-Superstar Marcel Hirscher, der 2019 in Ski-Pension ging. "Mir ist er sehr abgegangen, nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern auch als Typ, der keine 0815-Antworten gegeben hat. Anfang der Saison haben wir das auch bei den Einschaltquoten ein bisschen bemerkt."Im Gegensatz zu Kitzbühel, einem Quoten-Highlight. Bei dem Pariasek ein Hoppala passiert war. Schauspieler Patrick Dempsey machte er zu "McDempsey". "Es wäre zehn Mal peinlicher, wenn ich Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr verwechseln würde", so der 56-Jährige.