Oster-Rezepte für Koch-Anfänger und Nicht-Köche

Ob Fleisch oder vegetarisch: Auf ein festliches Osteressen muss trotz Coronakrise in diesem Jahr niemand verzichten. Zur Not wird einfach bestellt - wir wissen wo.

Lammkrone mit Erdäpfelpüree

Gratinierter Spargel

Ostermenü auf Bestellung

In diesem Jahr fällt das große Osteressen mit der ganzen Familie flach - und damit für viele wohl auch ein reichlich gedeckter Ostertisch. Denn woher den Osterbraten nehmen, wenn ihn nicht Oma - oder ein anderes Familienmitglied - aus dem Ofen zaubert? Ganz einfach: Wer mutig genug ist, stellt sich einfach selbst in die Küche. Damit dieses Vorhaben auch gelingt, haben wir hier das passende Rezept mit Fleisch oder vegetarisch:1 kg Lammkrone50 g Butterschmalz2 Knoblauchzehen150 g Sellerie150 g Karotten1 Zwiebel1 EL Tomatenmark1 EL Mehl80 g Butter100 ml Rotwein (trocken)400 ml Lammfond2 RosmarinzweigeSalz und PfefferFür das Püree:1 kg mehlige Kartoffel2 TL Salz1 Schuss Milch2 EL Butter1 Prise MuskatnußBackofen in der Zwischenzeit auf 140 Grad vorheizen.Lammkrone waschen, Silberhaut und überschüssiges Fett entfernen. Sellerie, Karotten und Zwiebel schälen und in ca. 1-2 cm große Stücke schneiden. Ungeschälten Knoblauch mit der flachen Seite des großen Küchenmessers zerdrücken. Rosmarin waschen und abtropfen lassenButterschmalz in einem ausreichend großen Bräter zerlassen, einen Rosmarinzweig und zerdrückte Knoblauchzehen zum aromatisieren des Schmalzes dazugeben. Lammkrone von allen Seiten scharf anbraten, Geschnittenes Gemüse in den heißen Bräter geben. Tomatenmark, 300 ml Lammfond, Rotwein und Rosmarin dazugeben und alles ca. 40 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 140 Grad garen lassen. 5 Minuten vor Garzeitende einen feuerfesten Teller in den Ofen stellen und vorwärmen.In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, in etwa gleich große Stücke schneiden und in einen Topf geben. Diesen mit soviel Wasser auffüllen, dass die Kartoffeln bedeckt sind. Salzen, aufkochen und - bei geschlossenem Deckel - ca. 20 Minuten köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen, das Wasser abgießen. Die Kartoffeln zerstampfen oder mit einem Handrührgerät cremig rühren und etwas Milch zugießen, Butter und etwas Muskatnuß unterrühren.Backofen ausschalten. Lammkarree aus dem Ofen nehmen, auf den vorgewärmten Teller legen und 10 Minuten im ausgeschalteten und einen spaltbreit geöffneten Backofen ruhen lassen.Die Sauce durch ein Sieb passieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf kleiner Flamme warmhalten. Butter in einem Topf schmelzen, Mehl durch ein feines Sieb darüber sieben und unter Rühren vorsichtig anschwitzen, bis die Mehlbutter hellbraun wird. Mit 3-4 EL der Sauce ablöschen und gut verrühren, sodass sich keine Klümpchen bilden. Die Einbrenn unter die restliche Sauce rühren und kurz aufkochen lassen.Fleisch aufschneiden, mit passender Beilage und mit der Sauce servieren.500 g grüner Spargel1 Prise Salz1 Prise Pfeffer2 Stk Knoblauchzehen120 ml Olivenöl1 Weizenbrötchen oder Semmel40 g Parmesan (frisch gerieben)6 Blatt BasilikumVon den Spargelenden etwa 1 cm abschneiden, die Stangen bis zum oberen Drittel dünn schälen.Spargel in kochendes Salzwasser mit einer Prise Zucker geben und aufkochen lassen, vom Herd nehmen und 10 Minuten darin ziehen lassen - dann die Spargel aus dem Wasser heben und auf einem Geschirrtuch abtropfen lassen.Spargel in eine feuerfeste Form oder auf eine feuerfeste Platte legen und mit Salz und Pfeffer würzen.Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse pressen - diesen in einer Pfanne mit einem Schuss Olivenöl bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Das Brötchen oder die Semmel in Würfel schneiden und einrühren.Die Knoblauch-Semmel-Mischung auf dem Spargel verteilen und mit dem Parmesan bestreuen.Unter dem Backofengrill auf der 2. Einschubleiste von oben etwa 3-4 Minuten gratinieren.Alternativ kann das Menü für Ostern auch einfach bestellt werden: Um beliebte Traditionen und Bräuche auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu wahren, bietet Haubenkoch Marco Simonis innerhalb von Wien mit seinen "Osterpaketen" ein Ostermenü mit Lamm um 55 Euro pro Person, ein Osterfrühstück um 45 Euro pro Person und eine Osterjause um 58 Euro pro Person.Bestellt werden kann am Karfreitag noch bis 16 Uhr unter der Lieferhotline 067 69652725 oder per E-mail an welcome@marcosimonis.com. Die Zustellung erfolgt am Freitag, 10.4. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr und am Samstag, 11.4. zwischen 9:00 und 12:00 Uhr.(Christine Scharfetter)