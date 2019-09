Österreich-Premiere für elektrifizierte DS-Modelle

DS startet jetzt mit gleich zwei elektrifizierten Modellen, dem DS 7 Crossback E-TENSE und dem DS 3 Crossback E-TENSE.

Erstmals hat man jetzt den DS 7 Crossback E-TENSE und den DS 3 Crossback E-TENSE in Österreich präsentiert.Bereits Ende 2019 werden die ersten Exemplare des Plug-in-Hybrid-SUV DS 7 Crossback E-TENSE an Kunden ausgeliefert, auf den DS 3 Crossback E-TENSE muss man noch etwas warten, hier ist die Auslieferung der ersten Autos für Frühling 2020 geplant.Der DS 7 Crossback E-TENSE startet ab 52.400,- Euro und verfügt über eine Systemleistung von 300 PS (220 kW). Bis zu 58 Kilometer sollen rein elektrisch möglich sein. Der CO2-Ausstoß liegt bei nur 31 g/km.Günstiger kommt der DS 3 Crossback E-TENSE, der ab 39.790,- Euro startet und rein elektrisch bewegt wird.Der E-Motor hat eine Leistung von 136 PS (100 kW). Damit sprintet man in nur 9,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h.Die Reichweite der 50 kWh großen Batterie soll bei 320 Kilometern liegen, womit der DS 3 Crossback E-TENSE auch über eine ordentliche Reichweite verfügt.Beiden Modellen gemeinsam ist ein extravaganter Auftritt und ein luxuriöser Innenraum. Der DS 3 Crossback E-TENSE wird auf der Vienna Auto Show 2020 seine Publikumspremiere feiern.Stefan Gruber, autoguru.at