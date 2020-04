Österreich schließt weitere Grenzen wegen Corona

Im nationalrat wurden am Freitagabend weitere Grenzschließungen in der Corona-Krise beschlossen. Der Verkehr an sechs weiteren Grenzübergängen wird eingestellt.

Schon bisher waren zahlreiche Grenzübergänge zu Italien, Slowenien, Ungarn, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz geschlossen. Per Verordnung von Innenminister Karl Nehammer kommen nun auch Gaissau und Spiss zur Schweiz sowie Grablach, Langegg, Spielfeld-Bundesstraße und Wurzenpass zu Slowenien hinzu. Damit werden sechs weitere Grenzübergänge geschlossen.Zu Deutschland werden an bestimmten Grenzübergängen die Grenzschließungen allerdings gelockert oder aufgehoben. Eingeschränkt wird der Grenzverkehr auf der Thörl-Maglern-Bundesstraße zu Italien in der Zeit von 7 bis 18 Uhr, zur Schweiz bei Mäder und Nofels in der Zeit von 5 Uhr und 20 Uhr sowie bei Pfunds von 4.30 Uhr bis 20.30 Uhr, zu Slowenien beim Loibltunnel, bei Mureck und am Radlpaß in der Zeit von 5 bis 21 Uhr sowie an der Grenzübergangsstelle Lavamünd von 5 bis 23 Uhr.Zu Deutschland ist der Grenzverkehr bei Balderschwang zwischen 6 und 20 Uhr, bei Reit im Winkel zwischen 5 und 7 Uhr und zwischen 18 und 20 Uhr sowie bei Ehrwald-Schanz zwischen 6 und 8 Uhr und 18 bis 20 Uhr möglich. Nun muss noch der Hauptausschuss des Nationalrats den in den Verordnung aufgeführten Maßnahmen zustimmen.