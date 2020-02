Sturm und Hagel gehen über Wien nieder

Am 21. Februar ging über der Heute-Redaktion in Wien-Döbling ein Hagel- und Schneesturm nieder.

Nach den Frühlingstemperaturen scheint der Winter über die Stadt hereinzubrechen. Blitz und Donner folgte ein Hagelschauer der dank Sturmböen beinahe waagrecht gegen die Fenster schlug.

Unwetter hagelt Floridsdorf ein

Tagesprognose der Meteorologen

Gegen 9.30 Uhr schien der Weltuntergang über Wien-Döbling hereinzubrechen. Schon zuvor hatten sich dunkle Wolken über der Bundeshauptstadt zusammengebraut.Dann ging alles Schlag auf Schlag, ein greller Blitz zuckte über den Himmel, ein gröhlender Donner folgte – und die Wolken entleerten sich. Graupeln mit rund fünf Milimeter Durchmesser prasselten zeitweise dank Sturmböen beinahe waagrecht gegen die Fenster der-Redaktion.Nach einer knappen Viertelstunde war der größte Spuk glücklicherweise schon wieder vorbei und am Horizont blitzte auch ein kleines Fleckchen blauer Himmel zwischen den Wolken hervor.Der Freitag beginnt mit Ausnahme des Südens trüb und besonders entlang der Nordalpen mit Schneeschauern. Unterhalb von 600 bis 800 m mischt sich Regen dazu. Im Laufe des Vormittags klingen Regen und Schneefall meist schon wieder ab, dazu kommt ab Mittag immer öfter die Sonne zum Vorschein. Im Norden und Osten weht kräftiger West- bis Nordwestwind, am Alpenostrand sind Sturmböen möglich und auch von Osttirol bis ins Grazer Bergland greift vorübergehend Nordföhn durch. Je nach Sonne und Föhn 4 bis 13 Grad.Am Samstag bleibt es meist trocken bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Der Westwind lässt vorübergehend nach, weht aber im Norden und Osten weiterhin teils lebhaft und frischt am Abend hier neuerlich kräftig auf. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 15 Grad.