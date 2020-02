Österreicher sitzen weiter in Teneriffa-Hotel fest

130 Gäste durften am Donnerstagabend das unter Quarantäne stehende Hotel auf Teneriffa verlassen. Die vier Österreicher sitzen dort aber weiter fest.

Bei den 130 Urlaubsgästen handelt es sich um jene, die erst nach dem 24. Februar angereist waren. Sie durften gehen, weil sie keinen Kontakt zu den vier Corona-Infizierten hatten, so die überraschende Begründung der Regierung der Kanaren. Eine Erklärung, warum die 130 Gäste, die gehen durften, sich nicht angesteckt haben konnten, blieb demnach aus.Die übrigend er 1.000 Gäste des Hotels, darunter auch vier Österreicher, die vor dem 24. Februar angereist sind, dürfen das Hotel weiter nicht verlassen. Allerdings habe das Hotel die Verordnung aufgehoben, dass die Gäste in ihren Zimmern bleiben müssen, sie dürften nun auch auf Außenanlagen und an den Pool. Videos zeigten kuriose Szenen von Gästen, die reihenweise mit Schutzmasken am Hotel-Pool lagen.Bereits am Dienstag wurde ein italienischer Gast des Hotels positiv auf den Coronavirus getestet und das Hotel komplett abgeriegelt. Drei weitere Italiener erkrankten auch am Virus. Eine Belgierin erzählt: "Uns wurde nur ein Zettel unter der Tür durchgeschoben. Darauf steht, dass wir die Zimmer nicht verlassen dürfen. Es gibt kein Essen. Alle Mitarbeiter sind weg. Ich bin mit meiner 73-jährigen Mutter hier – sie ist sehr beunruhigt."