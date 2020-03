Österreichs erster EU-Botschafter ist tot

Ohne Manfred Scheich wäre Österreich vielleicht nie ein Mitglied der Europäischen Union geworden. Der Diplomat wirkte "maßgeblich" an unserm Beitritt mit.

"Hebamme" des EU-Beitritts

Der erste Botschafter Österreichs bei der Europäischen Union, Manfred Scheich, ist tot. Das berichtet der ORF am Freitagabend. Demnach war der hochgeachtete Diplomat bereits am 6. März im Alter von 86 Jahren in Wien verstorben.Scheich habe als Chefverhandler "wesentlich" zum EU-Beitritt Österreichs beigetragen, erklärte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gegenüber der APA. Parteikollege Reinhold Lopatka bezeichnete Scheichs Wirken ebenfalls als "maßgeblich". Durch dessen Tod verliere Österreich einen "großen Diplomaten" und einen "glühenden Verfechter der europäischen Idee".Manfred Scheich war von 1978 bis 1983 der Leiter der Sektion für europäische Integration im Außenministerium und danach bis 1986 österreichischer Botschafter bei den Europäischen Gemeinschaften (EG) – einer der drei wichtigsten Säulen der heutigen EU – in Brüssel.Von 1986 bis 1993 war Scheich in der Wirtschaftssektion des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten tätig, wo ihm als Chef einer interministeriellen Kommission eine ebenso gewichtige wie heikle Aufgabe zufiel: Er musste die Vereinbarkeit von Österreichs Neutralität mit einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union prüfen.Erst durch das positive Ergebnis von Scheichs Kommission wurde laut Ex-EU-Kommissar Franz Fischler der Beitrittsantrag Österreichs 1989 gestellt. Er sieht Scheich bis heute als "Hebamme" des EU-Beitritts.In den Jahren der Beitrittsverhandlungen, 1993 und 1994, war Scheich als Chefverhandler an forderster Front tätig. Neben SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky, Außenminister Alois Mock (ÖVP) und dem Spitzenbeamten Ulrich Stacher besiegelte Scheich mit seiner Unterschrift auf der griechischen Insel Korfu den lange erarbeiteten EU-Beitritt.In Folge war Scheich bis 1999 Leiter der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union.