ÖSV-Pleite ohne Kristall? Hoffen auf Kriechmayr

Nach der Absage des Weltcupfinales in Cortina d'Ampezzo ruhen die Hoffnungen der Ski-Nation auf Vincent Kriechmayr! Der Oberösterreicher fährt im Super-G von Kvitfjell am Sonntag gegen eine historische ÖSV-Pleite.

Der 28-Jährige ist der einzige ÖSV-Athlet, der noch die Chance auf eine Kristallkugel hat. Die letzte Saison ohne Sieg in einer Disziplinenwertung liegt 25 Jahre zurück, da war Kriechmayr gerade einmal drei Jahre alt.Drei ist auch im hohen Norden die magische Zahl für den Oberösterreicher. Kriechmayr liegt in der Super-G-Wertung genau drei Zähler hinter dem Schweizer Mauro Caviezel, Kvitfjell wird also zum absoluten Final-Krimi.Die Schweizer profitieren von der Cortina-Absage, denn ohne die Rennen in Italien ist Beat Feuz das Abfahrtskristall nicht mehr zu nehmen, Corinne Suter schnappt sich auch die Super-G-Kugel.Den Nationencup kann Österreich ebenso praktisch abschreiben, die Schweizer liegen 1031 Punkte vor dem ÖSV, bei noch fünf ausständigen Rennen ist das zu viel Abstand.