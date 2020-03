ÖSV-Sportchef Giger erklärt die Corona-Lage

Das Coronavirus sorgt für Rätselraten im Skizirkus. Können die Rennen wie geplant stattfinden? Wird das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo gestrichen? Toni Giger verrät, wie die Lage hinter den Kulissen ist.

Am 18. März ist das Saisonfinale in Cortina geplant. Doch Norditalien ist vom Coronavirus schwer betroffen. Die Rennen stehen an der Kippe, eine Absage droht."Im Hintergrund wurde schon überlegt, wenn das Finale nicht stattfinden kann, was wir stattdessen machen können", verrät Giger. Zumindest trainieren will das ÖSV-Team schon, aber auch eigene Wettkämpfe wären möglich.Im ÖSV-Team hat man die Situation genau im Blick. "Im Skiverband erstellen wir täglich Experten-Updates, da stehen dann Empfehlungen drinnen, woran sich die Athleten und Betreuer halten sollen", erklärt Giger.Er hofft, dass die Ansteckungsgefahr mit den Vorsorge-Maßnahmen im Ski-Weltcup gering bleibt: "In erster Linie ist wichtig, dass jeder für sich selbst und sein Umfeld Verantwortungsbewusstsein hat."