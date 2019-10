Paar in lustigen Nikolo-Helfer-Kostümen gesichtet

Ein "Heute"-Leserreporter entdeckte am Donnerstag in Vösendorf ein Paar, das schon mal die weihnachtliche Garderobe ausgepackt hat. Und das bei gefühlten 25 Grad.

Lustige Helferlein

Es ist gerade mal Herbst und Weihnachten erst in zwei Monaten. Kein Grund, sich nicht in schicke Nikolo-Helfer-Kostüme zu schmeißen und durch den Kaufpark in Vösendorf zu schlendern, dachte sich wohl dieses lustige Paar.Den amüsanten Schnappschuss machte-Leserreporter Moritz am Donnerstag gegen 14.00 Uhr, als ihm das Paar im Einkaufszentrum aufgefallen ist.Ungewöhnlich ist aber nicht nur die Auswahl der Kleidung, sondern auch, dass sowohl die Frau als auch der Mann ein Kleid trugen. Letzterer hatte sogar einen Glitzer-Rucksack auf seinem Rücken.