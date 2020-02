20.02.2020 6:57 Pacult: "Haaland macht sich das Leben schwer"

Peter Pacult analysiert Top-Stürmer Erling Haaland. Bild: imago images

Wer stoppt Erling Haaland? Der Norweger trifft nicht nur in Österreich, nicht nur in Deutschland, sondern auch gegen die Weltstars von Liverpool und Paris, führt Europas Torschützenliste an. Und das mit 19! Was kommt da noch? Mit seinen Toren macht er sich das Leben selbst schwer.