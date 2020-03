Pacult über United: Remis für LASK wäre ein Erfolg

LASK gegen Manchester United – hier der österreichische Underdog, dort der englische Weltklub, hier ein Marktwert der Spieler von 30 Millionen Euro, dort 800 Millionen. Das alles spielt heute aber keine Rolle.

Wie ich Trainer Valerien Ismael kenne, wird er seine Elf aufs Feld schicken wie immer: aggressiv, mutig, kompakt, leidenschaftlich, angriffslustig. Und dann wird man sehen, was der Gegner zulässt. Über zwei Spiele sehe ich United in der Favoritenrolle. In Linz ist alles möglich.Wobei gegen dieses Topteam, das jetzt zehn Spiele ungeschlagen ist und zuletzt Lokalrivale City abfertigte, schon ein Punkt ein Erfolg ist.Dass mit Goiginger ein Leistungsträger verletzt fehlt, ist heute nicht das große Problem. Das können seine Kollegen in einem Spiel kompensieren. Schwerer wiegt, dass keine Zuschauer im Stadion sind, der echte Heimvorteil fehlt.Die eigenen Fans kitzeln noch das bisschen mehr aus dir heraus, holen dich auch aus einem Loch. Das fehlt heute. Von den Einnahmen nicht zu reden...