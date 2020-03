Papst-Auftritte wegen Coronavirus nur per Video

Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, wird Franziskus am Sonntag sein Gebet nicht öffentlich halten.

Wie der Vatikan an diesem Samstag verkündet, wird Papst Franziskus sein Angelusgebet vom Sonntagmittag nicht öffentlich halten. Jeden Sonntag versammeln sich normalerweise Gläubige aus aller Welt am Petersplatz und hören ihm zu, wie er aus dem Fenster des apostolischen Palasts sprich. Stattdessen wird er diesen Sonntag sein Gebet aus der Bibliothek des Palastes per Video live auf den Petersplatz übertragen. Auch die Generalaudienz kommenden Mittwoch wird er nicht öffentlich halten, heißt es."Diese Entscheidungen wurden nötig, um das Risiko einer weiteren Verbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen", erklärt das Vatikan-Statement. Es soll verhindert werden, dass sich vor dem Angelus bzw. der Mittwochsaudienz Menschen vor den Sicherheitsschleusen und auf dem Platz drängeln.Bis zum 15. März wird es keine Beteiligung von Gästen an der Frühmesse von Papst Franziskus in der Casa Santa Marta, wo er auch wohnt, geben. Im Pressestatement des Vatikans heißt es: "Der Heilige Vater wird die Eucharistie privat feiern". Bereits in den Tagen zuvor hatte Franziskus Termine abgesagt und ist der Öffentlichkeit ferngeblieben. Er habe bei seiner letzten Audienz gehustet, berichten italienische Medien, wie die Tageszeitung La Stampa. Papst Franziskus (83) musste im Alter von 21 Jahren nach einer schweren Lungenentzündung operiert werden. Drei Zysten wurden damals entfernt. Seitdem lebt er mit einer verminderten Lungenkapazität und sei demnach Teil einer eher gefährdeten Gruppe.