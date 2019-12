Pärchen entdeckt 3-Meter-Python im Christbaum

Ein australisches Pärchen staunte nicht schlecht. Statt glitzerndem Lametta hing in ihrem Christbaum eine 3 Meter lange Python.

3-Meter-Python statt Lametta

Paar flüchtet, Schlange bleibt

Leanne Chapman aus Brisbane (Australien) und ihr Freund kamen gerade von der Arbeit nach Hause, als sie ein verdächtiges Geräusch auf ihrem Balkon hörten: "Wir haben fast immer Vögel auf unserer Terrasse, doch an diesem Tag spielten sie komplett verrückt", erzählt sie 7NEWS.com.au.Chapmans Freund ging auf den Balkon hinaus, um die Vögel zu filmen. Als er sich aber umdreht, sieht er plötzlich eine etwa drei Meter lange Python um den Stamm des dort stehenden Christbaums gewickelt."Natürlich war es ein Schock", erzählt Chapman. "Man erwartet ja nicht wirklich eine Schlage in seinem Weihnachtsbaum."Das Paar schlich sich daraufhin wieder vorsichtig in seine Wohnung, verschloss fest die Balkontür und beobachtete die Schlange durch das Fenster. Abends, gegen 22:30 Uhr zog die "große, wirklich große" Python dann von selbst wieder ab, erzählt die Australierin. "Im Rückblick war es schon aufregend. Ich habe noch nie zuvor eine Schlange so aus der Nähe gesehen."Die Frage ist, ob man das wirklich möchte ...