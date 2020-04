Park-Rauswurf! Sorry von Bürgermeisterin an Brady

Football-Star Tom Brady ist beim heimlichen Trainieren in einem Park erwischt worden. Nun entschuldigte sich die Bürgermeisterin von Tampa beim sechsfachen NFL-Champion.

Der 42-Jährige war am Montag für eine Trainingseinheit in einem Park in Tampa unterwegs, wurde allerdings erwischt und nach Hause geschickt. Der Park war aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.Sechs Tage später sagte nun Jane Castor, die Bürgermeisterin von Bradys neuer Heimat, Sorry. "Tom, ich entschuldige mich für die Fehlkommunikation bei deiner Ankunft – nicht der beste erste Eindruck", so Castor in einem Twitter-Statement."Kein Schaden, kein Foul. Und danke, dass du so ein guter Sportsmann bist", so die Bürgermeisterin mit einem Augenzwinkern. Den Vorfall rund um den Star-Quarterback hatte Tampa genützt, um auf die geltenden Ausgangsbeschränkungen aufmerksam zu machen.Brady hat nach 20 Jahren die New England Patriots verlassen, unterschrieb für zwei Jahre bei den Tampa Bay Buccaneers, kassiert dafür ein Jahresgehalt von kolportierten 25 Millionen Dollar (rund 23 Millionen Euro).