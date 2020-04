Parksheriff entdeckt gestohlenen SUV in Wien

Ein Parksheriff drehte am Montag seine erste Runde durch die Wiener Josefstadt. Als er ein Parkpickerl überprüfte, entdeckte er, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist.

Seit Montag gelten in Wien wieder die flächendeckenden Kurzparkzonen. Als ein Parksheriff nach mehreren Wochen Stehzeit wieder seine erste Runde durch Wien-Josefstadt drehte, wurde er gegen 12 Uhr im Roten Hof fündig. Allerdings handelte es sich nicht bloß um einen Falschparker, sondern gleich um ein gestohlenes Fahrzeug."Während einer Überprüfung konnte eruiert werden, dass der SUV bei einem Einbruchsdiebstahl in einem Bürogebäude am 23. April gestohlen wurde", heißt es seitens der Polizei-Pressestelle. Die alarmierten Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt stellten den Hyundai vorläufig sicher und veranlassten die Rückgabe an den Besitzer.