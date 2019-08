Partizan-Hools attackieren Rivalen-Fans auf Autobahn

Unfassbare Szenen spielten sich nach dem Champions-League-Play-off zwischen Roter Stern Belgrad und den Young Boys Bern ab. Hooligans vom Stadtrivalen Partizan attackierten Fans auf der Autobahn mit Pyrofackeln.

Belgrad im Ausnahmezustand! Während in der Innenstadt unter anderem auf einem Panzer gefeiert wurde, dass Roter Stern zum zweiten Mal in Serie in der Champions League steht, ereigneten sich auf der Autobahn kriegsähnliche Szenen.



Hooligans von Partizan Belgrad randalierten auf der Autobahn und attackierten Roter-Stern-Fans, die gerade auf der Heimreise waren mit Pyrofackeln, Eisenstangen und Steinen.



Nach einem 2:2 in Bern reichte den Roten ein 1:1 im Rückspiel für den Einzug in die Königsliga. Dort treffen die Serben auf die Bayern, Tottenham und Olympiakos. (pip)