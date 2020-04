Patriots-Privatjet holt Schutzmasken aus China

Die NFL hofft, dass die Saison trotz der weltweiten Coronakrise Anfang September starten kann. Auch der Draft soll demnächst durchgezogen werden. Die New England Patriots glänzen in der Zwischenzeit als medizinische Helfer.

Der Mannschaftsflieger des sechsfachen Super-Bowl-Champions hebt in Richtung China ab und wird 1,7 Millionen Schutzmasken für die US-Bevölkerung abholen.Der Gouverneur von Massachusetts richtete sich mit einem Hilferuf an alle, die etwas beitragen können - Teambesitzer Robert Kraft tankte die Maschine auf und sorgte für die Rettungsaktion.1,4 Millionen Masken sollen in den nächsten Tagen an die Krankenhäuser im Bundesstaat verteilt werden. Die restlichen 300.000 werden nach New York geliefert, den "Big Apple" hat es besonders schwer getroffen.Bei einem Versorgungsflug soll es nicht bleiben, nächste Woche hebt die Patriots-Airline abermals in Richtung China ab.