Peschek-Trauzeuge wird neuer Rapid-Finanzchef

Die große Rapid-Familie hat einen Neuzugang! Die Hütteldorfer gaben am Dienstag die Nachfolge von Finanzdirektor Raphael Landthaler bekannt.

Den Job des Finanzchefs übernimmt mit sofortiger Wirkung Peter Pick. Der 36-Jährige ist ein langjähriger Freund von Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek. Und auch dessen Trauzeuge, wieberichtet.Peschek und Pick sind darüber hinaus langjährige Parteifreunde, arbeiteten bereits in der Jugendorganisation der Privatangestellten-Gewerkschaft zusammen.Landthaler hatte die Hütteldorfer im Februar verlassen, um neuer Bundesliga-Vorstand zu werden. Pick übernimmt nun die Bereiche Finanzen, IT, Organisationsentwicklung und ist darüber hinaus für das Personal zuständig.Die Hütteldorfer strichen derweil die Kompetenzen des 36-Jährigen hervor. Pick war bereits für die Bank Austria/UniCredit sowie die OMV tätig, war außerdem langjähriger Verantwortlicher für Sportanlagen, Sportsektionen und Veranstaltungen eines großen Konzerns."Im Jänner und Februar wurde ein sehr umfangreicher Rekrutierungsprozess durchgeführt. Aufgrund der Wichtigkeit der Funktion war mir dabei die Einbindung eines renommierten externen Headhunters sowie meines Geschäftsführungskollegen Zoran Barisic und unseres Präsidenten Martin Bruckner und Finanzreferenten Philip Newald mit ihrer Erfahrung sehr wichtig", erklärte Peschek die Bestellung seines Trauzeugen."Ich freue mich, dass wir einen Fachmann, der für alle die klare Nummer 1 im Auswahlverfahren war, in dieser herausfordernden Zeit in unserem Management begrüßen können. Peter Pick verfügt über eine enorme Expertise in zahlreichen für Rapid relevanten Bereichen und darüber hinaus auch mein volles Vertrauen", so der Geschäftsführer weiter.