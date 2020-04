Pfleger in Sizilien tötet Freundin wegen Coronavirus

Drama in Italien: Weil ein Pfleger glaubte, dass ihn seine Freundin, eine Ärztin, angesteckt habe, soll er sie erwürgt haben.

Der Krankenpfleger Antonio D. hat seine Freundin Lorena Q., die Ärztin war, in Sizilien umgebracht, weil sie ihn angeblich mit dem Coronavirus angesteckt haben soll.Beide arbeiteten in einem Krankenhaus und kümmerten sich um infizierte Patienten. Dann meldete sich der 28-Jährige plötzlich bei der Polizei und gab an, seine 27-jährige Freundin tödlich verletzt zu haben.Die Polizei fand die Leiche der Frau und den schwer verletzten Mann in seiner Wohnung vor. Er hatte nach dem Mord versucht, sich das Leben zu nehmen. Gegenüber den Notärzten erklärte er aufgebracht: "Ich habe sie getötet, weil sie mich mit dem Coronavirus angesteckt hat."Im Anschluss wurde an beiden Personen ein Test durchgeführt. Dieser zeigte, dass weder die Verstorbene noch der 28-Jährige positiv auf das Virus waren.Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Lorena sich auf Facebook über ihren Schmerz geäußert, dass 41 Ärzte während der italienischen Coronavirus-Epidemie gestorben waren: "Jetzt müssen wir mehr denn je Verantwortung und Liebe zum Leben zeigen. Lasst uns alle zusammen halten und zu Hause bleiben. Lasst uns verhindern, dass der nächste Kranke ein geliebter Mensch oder wir selbst sind."