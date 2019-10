Physik-Nobelpreis an drei Astrophysiker vergeben

Drei Forscher teilen sich in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik: James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz.

Im Jahr 2018 gewannen der AmerikanerArthur Ashkin, der Franzose Gérard Mourou und die Kanadierin Donna Strickland. Mit ihr wurde bei der 112. Preisverleihung erst zum dritten Mal in der Geschichte des Physik-Nobelpreises eine Frau ausgezeichnet. Die Forscher erhielten die Auszeichnung für ihre Entwicklung von Laser-Werkzeugen.Die Medizin-Nobelpreisträger in diesem Jahr heißen William Kaelin, Gregg Semenza und Peter Ratcliffe. Die beiden US-Amerikaner und der Brite wurden am Montag für ihre Untersuchungen zur Sauerstoffversorgung von Zellen ausgezeichnet.Der Nobelpreis, die renommierteste Auszeichnung der Wissenschaft, ist mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert – umgerechnet ungefähr 830.000 Euro. Der Physik-Nobelpreis wurde zum ersten Mal 1901 vergeben. Die Entscheidung fällt die Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.