Pilz-Café schießt in Alsergrund aus dem Boden

Seit fünf Jahren züchten "Hut & Stiel" Pilze aus Kaffeesatz. Nun bietet das Unternehmen seine Produkte in einem Pop-Up-Café an – mit Kaffee und Kuchen.

Kaffee und Pilze sind nicht unbedingt eine gängige Kombination. Doch bei "Hut & Stiel" gehören sie zusammen wie Pech und Schwefel. Pro Woche holt das Team rund um die beiden Gründer Manuel Bornbaum und Florian Hofer rund 2,5 Tonnen Kaffeesud aus Pensionisten-Wohnhäusern, Cafés, Restaurants, Hotels und großen Firmenzentralen.Der Kaffeesatz wird anschließend mit Pilzmyzel (fadenförmige Zellen eines Pilzes), Kaffeehäutchen, Wasser sowie etwas Kalk vermischt. Das Myzel durchwächst den Kaffeesud, und bereits nach fünf Wochen können ersten Pilze geerntet werden. Pro Woche werden so rund 300 bis 400 kg Austernpilze produziert.Die fettarmen und ballaststoffreichen Pilze werden wiederum zu Spezialitäten wie Aufstrich (4,50 Euro), Pesto, Sugo und Gulasch (je 5,50 Euro, Sugo und Gulasch sind derzeit leider ausverkauft!) verarbeitet. In ihrem Pop-Up-Café in der Alserbachstraße 4 (Alsergrund) gibt es nun die Möglichkeit, erntefrische Pilze, Feinkost im Glas und das beliebte "Pilzzucht für Daheim"-Küberl (19,90 Euro) zu erwerben.In gemütlicher Atmosphäre mit Vintage-Möbeln und viel Holz werden zudem Kaffee von Santora (ab 2,50 Euro) sowie Tee und kleine Köstlichkeiten von "Viola" wie Brownies, Cookies und Zwetschken-Crumble (zwischen 2,50 Euro und 5 Euro) serviert.Für den größeren Hunger empfiehlt sich ein Pilz-Gulasch (6,50 Euro), die Pilz-Quiche (7,50 Euro) oder ein getoastetes Brot mit Pilz-Pesto oder -Aufstrich (4,50 Euro). Dazu wird Melonen-Saft (3 Euro) und Bier aus der 100 Blumen Brauerei (3,50 Euro) angeboten.Das Pop-Up-Café läuft vorerst bis 23. Dezember: "Wir haben vom Vermieter jetzt die Möglichkeit bekommen, zu verlängern, wissen aber noch nicht, ob wir das wirklich machen", heißt es seitens "Hut & Stiel". Auch Überlegungen zu einem künftigen Verkaufslokal in Wien gibt es, "allerdings nur in sehr guter Lage."