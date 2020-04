Pkw krachte in Polizeiauto: Crash forderte 3 Verletzte

Zu einer Frontalkollision kam es in der Nacht auf Sonntag im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet Mitterbach am Erlaufsee.

Am Samstag lenkte gegen 21 Uhr ein Polizeibeamter des Bezirkspolizeikommandos Bruck-Mürzzuschlag das Dienstfahrzeug im Zuge des Streifendienstes auf der Seestraße in Richtung Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld).Zur selben Zeit war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Polizeibeamte versuchte mit dem Dienstfahrzeug auszuweichen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der 19-jährige Steirer war laut ersten Ermittlungen der Polizei zu schnell unterwegs gewesen.Der 19-Jährige und sein Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Der Polizeibeamte erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Ein weiterer Polizeibeamter am Beifahrersitz blieb unverletzt.Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell war mit 16 Kräften und drei Einsatzfahrzeugen für die Aufräumarbeiten im Einsatz.Weiters am Einsatzort war das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen sowie die Polizei Mariazell und St. Aegyd.