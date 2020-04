1. Doku von Michael Moore-Studio gratis auf YouTube

Michael Moores Rumble Media veröffentlicht seine erste Doku, "Planet of the Humans" einen Monat lang gratis auf YouTube.

Düsterer Blick auf grüne Energie

Geschenk zum 50. Earth Day (22.4.): Einen Monat lang kann man sich "Planet of the Humans" gratis auf YouTube anschauen, dann wird Rumble Medias erste Dokumentation in Spielfilmlänge kostenpflichtig, wie " Deadline " berichtet.Regie führt Jeff Gibbs, der mit Michael Moore unter anderem an "Fahrenheit 9/11 " und "Bowling for Columbine" gearbeitet hat. Moore selbst hat mitproduziert. Die Veröffentlichung von "Planet of the Humans" wäre später geplant gewesen, doch weil wegen der Coronakrise zurzeit alle zu Hause sitzen, wollten Moore und Gibbs nicht länger warten.Gut gemeint ist nicht gut gemacht, wie die 100-Minuten-Doku zeigt. Denn selbst wer wirklich den Planeten retten will, kann bei erneuerbaren Energie-Technologien aufs falsche Pferd setzen. Umgekehrt ist es auch so, dass viele gar nichts ändern wollen, sich aber das Mäntelchen des Umweltschutzes umhängen, um zu verschleiern, dass es nur ums Geld geht."Planet of the Humans" bleibt für 30 Tage gratis auf YouTube und genauso lang oben im Artikel eingebettet.