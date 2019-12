Leak! Red Bull im "Finale" mit großer Dosen-Choreo?

Red Bull Salzburg fiebert dem "Finale dahoam" entgegen. Vor dem Showdown gegen Champions-League-Titelverteidiger Liverpool sorgt die geleakte Choreo für Diskussionsstoff.

Um 18:55 Uhr steht Salzburg am Dienstag Kopf. Der amtierende Champions-League-Sieger, FC Liverpool, ist zu Gast. Durch starke Auftritte gegen Napoli und Genk haben die Bullen mit einem Heimsieg sogar die Chance, den großen Favoriten in die Europa League zu schicken und selbst ins Achtelfinale der Königsliga aufzusteigen.Dementsprechend stark ist das Kribbeln vor der Partie. Der Verein und seine Fans wollen sich von ihrer besten Seite präsentieren, wenn ganz Fußball-Europa in die Mozartstadt blickt.Schräg: "Sky"-Reporter Gerhard Krabath warf schon vor dem Match einen Blick in die Bullen-Arena und leakte die vorbereitete Chroeo, die auf den Sitzplätzen ausgelegt wurde."Dosen-Choreo", kommentierte er sein Foto.Und tatsächlich. Die blauen und silbernen Flächen erinnern stark an das Design der Dosen von Geldgeber Red Bull.Das Foto sorgte für hämische und teils verärgerte Reaktionen. Hintergrund: Red Bull dominiert seit Jahren den heimischen Fußball – natürlich auch durch seinen finanziellen Wettbewerbsvorteils dank Investor und Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz. Eine Dosen-Choreo würde das Image des "Kommerzklubs" in den Augen der Kritiker weiter hervorheben.