4 geniale Podcasts über Liebe und Dating

Dir ist langweilig? Dann versuche es einmal mit Podcasts! Hier ist eine Auswahl aus den besten rund um die Themen Liebe, Dating und Beziehungen.

Wir verbringen gerade so viel Zeit ohne Gesellschaft wie niemals zuvor. Häufig vertreiben wir uns die Zeit vielleicht mit Netflix, Youtube und Co., aber irgendwann wird auch das Zusehen (zumindest für die Augen) anstrengend. Podcasts sind da genau das Richtige, oder auch bei jeder Tätigkeit. Sei es beim Putzen, Spazieren oder dem Entspannungsbad.Jetzt, wo wir uns weniger mit Freundinnen austauschen, dafür viel reflektieren, aber weniger passiert, können wir unser Inneres aufräumen, frühere Herzenserfahrungen analysieren und versuchen zu finden, was uns inspiriert und aus der Seele spricht. Vielleicht aber auch eine ganze neue Perspektive eröffnet.Auf Englisch: Der Podcast wurde von der erfolgreichen Bloggerin und Youtuberin Amelia Liana ins Leben gerufen, als sie selbst eine Trennungsphase erlebte, in der ihr Herz gebrochen wurde, um anderen zu helfen, die Ähnliches durchmachen. Mittlerweile hat sie immer wieder Freunde und Experten eingeladen, mit denen sie über alles rund ums Thema Liebe, Beziehungen und Dating spricht.Auch hier geht es um die typischen Themen, aber auch Tabu-Themen werden angesprochen. Außerdem wird Aufklärung betrieben und thematisiert, wie ein Leben mit HIV ist oder wie es sich für einen Mann anfühlt, nicht zeugungsfähig zu sein.Auf Englisch: Paartherapeutin Ester Perel gibt Einblicke in ihren beruflichen Alltag und Auszüge von Gesprächen mit Klienten. Paare reden über Betrug, Kinderwunsch und Tipps.Drei InStyle-Redakteurinnen sprechen in ihrem Love-Podcast über ihre unterschiedlichen Liebes- und Lebensstiuationen. Hier kommt auch die wissenschaftliche Seite zu Wort.