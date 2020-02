Free-TV und Sky! So teilen sich Sender Europacup auf

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Laut "Heute"-Infos läuft die Europa League in Zukunft bei Sky, im ORF und auf Servus TV.

Wo läuft der große Fußball ab der Saison 2021/22 im TV? Bereits bekannt war, dass die Champions League bei Sky und Servus TV zu sehen sein wird. Sky zeigt die Dienstagsspiele exklusiv, der Sender von Didi Mateschitz jeweils ein Match am Mittwoch.Gepokert wird derzeit noch intensiv um die Europa League. Und laut"-Infos könnte auch da Sky den Zuschlag bekommen. Indiz für eine gute Rechte-Situation: In dieser Woche kam ein neues Abonnement-Angebot auf den Markt.Servus TV hat wie bei der Champions League auch in der Europa League ein Paket, kann sich ein Spiel aussuchen. Mit dabei im Rechte-Kuchen ist zudem wieder der ORF, der nach Servus TV das Zweitrecht für ein Europa-League-Match pro Spieltag hat.Noch werden einzelne Details intensiv ausverhandelt. Fix ist: Der heimische Fußball-Fan kann sich freuen. Champions League und Europa League werden bald wieder in Einzelspielen im Free-TV zu sehen sein. Für die große Rundum-Berichterstattung wird wohl wieder Sky sorgen.