Illegaler Wodka wird in Polen zu Desinfektionsmittel

In Polen wird geschmuggelter Wodka und weiterer konfiszierter Alkohol dieser Tage als Desinfektionsmittel verwendet.

Anstatt ihn wie üblich zu vernichten haben die polnischen Behörden entschieden, Hunderttausende Liter konfiszierten Wodka und puren Alkohol als Desinfektionsmittel zu verwenden.Der illegal hergestellte Alkohol dient nun im Kampf gegen die Coronakrise einem guten Zweck. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgab, lagern bei den Steuerbehörden mindestens 430.000 Liter Wodka und purer Alkohol.Beschlagnahmt wurden sie entweder als Beweismittel oder im Anschluss an ein Verfahren. Nun können sie zur Desinfektion von Gebäuden und Verkehrsmitteln dienen.Die ersten Chargen wurden bereits ausgeliefert: die Feuerwehr im nordostpolnischen Ort Olsztyn hat 1.000 Liter reinen Alkohol erhalten. Zwei Krankenhäuser der gleichen Stadt und eine Klinik in Elblag bekamen insgesamt 2.500 Liter.In den nächsten Tagen werden auch Polizei, Grenzschutz und öffentliche Verwaltung versorgt.