Polizei fasst vollbärtige Männer nach Messerangriff

Nach der Messer-Attacke im deutschen Hanau, bei der mehrere Männer wahllos auf Passanten eingestochen hatten, konnte die Polizei nun zwei Verdächtige festnehmen.

Wieberichtete, hatte eine Gruppe von Männern in der Innenstadt von Haunau (Hessen) vier Passanten mit Messern attackiert und verletzt Nach der Attacke ergriffen die vollbärtigen Messerstecher vorerst die Flucht. Die Polizei fahndete daraufhin unter anderem mit einem Hubschrauber nach der Tätergruppe.Laut "Bild" konnten mittlerweile zwei Verdächtige festgenommen werden, nach den Komplizen wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet.Die Opfer im Alter von 17, 23, 23 und 26 Jahren wurden mit Stichverletzungen in die Notaufnahme gebracht. Es soll keiner von den Männern in Lebensgefahr schweben.Die vier Passanten waren unabhängig voneinander in der Innenstadt unterwegs, als sie plötzlich auf fünf bis sieben Männer stießen und von ihnen mit Messern angegriffen wurden.Die Opfer seien laut Polizei dann am späten Abend kurz nacheinander in der Notaufnahme des Hanauer Klinikums, einige von ihnen mit Stichverletzungen, erschienen.Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen bereits übernommen.