Polizei findet bei Kontrolle 1,1 Mio. Euro in Auto

Rekord-Fund bei einer Polizeikontrolle: Die Beamten entdeckten 1,1 Millionen Euro – in bar. Sichergestellt!

Zwei Packen mit 100er-Scheinen, sieben mit 50ern, 24 mit 20ern, sechs mit 10ern und zwei mit 5ern: Der Tisch in der Grenzpolizeiinspektion in Passau ist voll.Die bayerischen Beamten haben das Geld in einem Auto gefunden, als sie den Lenker, einen Syrer (25), und dessen Beifahrerin (21; eine Marokkanerin) auf der deutschen A3 unweit der oberösterreichischen Grenze kontrollierten."Beide Personen gaben unabhängig voneinander vage Auskünfte über ihre Herkunft sowie das weitere Reiseziel an", so die Polizei.Der Fahrer hatte das Geld in Hohlräumen im Auto, einem Audi, versteckt gehabt. In Summe waren es 1,1 Millionen Euro – ein Rekordfund.Jetzt wird gegen den Lenker (der offenbar unter Drogen stand) wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Er wurde übrigens „nur" auf freien Fuß angezeigt.