Polizei gelingt großer Schlag gegen Ultra-Bosse

Paukenschlag bei Juventus Turin! Vor dem Champions-League-Auftakt wurden mehrere Anführer der Ultras festgenommen.

Am Mittwoch (21 Uhr) startet Juventus im Gastspiel bei Atletico Madrid in die Champions League. Vor der Partie gibt es Aufregung in der Ultra-Szene. Grund: Die Polizei hat mehrere Anführer festgenommen, ihnen werden schwere Verbrechen zur Last gelegt.Konkret wird gegen zwölf Personen wegen schwerer Erpressung, Geldwäsche und Gewaltverbrechen ermittelt. Die Untersuchungen hat der Klub selbst ins Rollen gebracht, als die "Alte Dame" im vergangenen Jahr mehrere Anzeigen erstattete.Einer der Vorwürfe im Detail: Die Ultra-Bosse sollen den Schwarzhandel mit Tickets "militärisch kontrolliert" haben. Sie sollen auch Klub-Mitarbeiter erpresst haben, um an billigere Karten zu kommen. Die Operation "Last banner" umfasste Razzien in ganz Italien, die Größe der Ausmaße des Skandals sind noch nicht abzusehen.