13.02.2020 11:09 Polizei hilft ängstlichem Reh in Wien-Penzing

Besorgte Autofahrer riefen am Donnerstagmorgen die Polizei, weil ein regungsloses Reh am Straßenrand in Penzing lag. Die Beamten halfen dem Wildtier und übergaben es der Tierrettung.