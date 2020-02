Polizei muss Spieler vor eigenen Fans beschützen

Beim Eishockey-Club Kölner Haie ist die Krise so drastisch, dass die Profis nur noch mit einer Polizeieskorte zum Teambus gelangen.

15 Niederlagen in Serie. Es ist schon eine lange Zeit, in der die Kölner Haie nicht mehr gewinnen konnten. Nach dem 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) am Sonntag im 227. Derby gegen Düsseldorf drehten die Fans endgültig durch: Rund zwei Dutzend aufgebrachte Haie-Anhänger versperrten den Profis zunächst den Weg zum Teambus. Die Spieler warteten rund 15 Minuten im Kabinentrakt, ehe 15 Polizisten die pöbelnden Fans einigermaßen zurückhalten konnten. "Ihr macht unseren Verein kaputt, ihr Wichser" riefen die Fans, als die Spieler unter Schutz der Sicherheitskräfte den Bus betraten.Der achtmalige deutsche Meister hat nur noch theoretische Chancen, das Playoff zu erreichen. Insgesamt rund 1.500 Fans aus Köln waren am Sonntag zum Derby gekommen. Bereits während des Spiels verspotteten sie ihr Team und pfiffen die Spieler nach der Partie lautstark aus. Sie schienen nicht daran zu glauben, dass die Haie das Wunder noch schaffen, und sich doch noch für das Playoff qualifizieren. Einer der beliebtesten Songs während der Partie war: "In zwei Wochen könnt ihr alle gehen."Immerhin: Das Gründungsmitglied der 1994 eingeweihten DEL muss nicht um den Ligaerhalt fürchten. Seit der Saison 2005/06 wurde der sportliche Abstieg abgeschafft – er kommt erst ab nächster Saison wieder zurück. Bis dahin könnte sich der Traditionsclub allerdings ein weiteres Mal in den Geschichtsbüchern der Liga verewigen. Der Negativrekord liegt bei 18 Niederlagen in Folge.(fas/dpa)