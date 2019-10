Polizei sucht in NÖ vermissten Christopher

Der Amerikaner verließ am Dienstagmorgen seine Wohnung in Schottwien (Neunkirchen). Seither fehlt von ihm jede Spur.

Große Personensuche im Bezirk Neunkirchen und nun auch über die Bezirksgrenzen hinaus: Am Dienstag, den 22. Oktober um 7.30 Uhr verließ der amerikanische Staatsbürger Christopher L. (35) seine Wohnung in Schottwien, setzte sich in sein Auto.Seither sind der 35-Jährige sowie auch sein roter Hyundai mit dem Kennzeichen NK-396 GR wie vom Erdboden verschluckt.Etwa 175 cm – 180 cm groß, schlank, grün-braune Augen, schwarze Haare; bekleidet mit rotem Unterhemd, einem fein gemusterten weiß-rotem Hemd, graue Jeans, graue, dicke mittellange Jacke.