Vor 51 ' Polizei wehrt sich gegen FPÖ-Wahlwerbung

Die FPÖ-Ortsgruppe Fischamend postete ein Foto von Polizeibeamten mit Herbert Kickl, gab damit eine Wahlempfehlung ab. Die Polizei lässt rechtliche Schritte prüfen.

Mittlerweile ist das Facebook-Posting der FPÖ Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) gelöscht, dennoch könnte es noch Konsequenzen geben.



"Auch wenn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in ihrem Dienst unpolitisch handeln, wissen sie genau was in den Wahlkabinen zu tun ist, den wir wissen es auch was zu tun ist am 29 September! Wir sind auf eurer Seite", hieß es im Posting im Wortlaut.



Auf Social-Media-Kanälen ging es rund, bis die Polizei Wien selbst zwei Twitter-Meldungen absetzte:



"Das Foto entstand anlässlich der Übergabe von Schutzwesten und wurde offenbar missbräuchlich für Wahlzwecke verwendet. Wir haben es an die zuständige Stelle weitergeleitet."



Und in einem zweiten Tweet heißt es: "Natürlich werden rechtliche Schritte eingeleitet. Nochmals, das Foto entstand vor einiger Zeit im Zuge der Übergabe von Schutzwesten und wurde offenbar missbräuchlich für Wahlzwecke verwendet."



